Tragedia nel carcere di San Vittore: detenuto 18enne muore carbonizzato nella sua cella

Tragedia a San Vittore: nel carcere milanese un detenuto di 18 anni, Joussef Baron il suo nome, è morto carbonizzato, nella notte, per un incendio divampato nella cella nel quale era insieme con un altro detenuto. Lo rende noto la Uilpa, sindacato di polizia penitenziaria. "Un detenuto di origini egiziane verso la mezzanotte è rimasto carbonizzato nella sua cella della Casa Circondariale di Milano San Vittore, che condivideva con un altro detenuto, a causa di un incendio appiccato, sembrerebbe, da loro stessi come ormai avviene con assidua frequenza - afferma Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria Non crediamo possa parlarsi di suicidio, ma è un’altra morte che si aggiunge ai 70 detenuti e ai 7 agenti che si sono tolti la vita dall’inizio dell’anno in quello che sempre più appare come un bollettino di guerra”. Il giovane detenuto morto carbonizzato a San Vittore non si sarebbe suicidato. E' quanto apprende Agi da una prima ricostruzione dell'incendio in cui ha perso la vita Joussef Baron.