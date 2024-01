Tragedia nel lago di Como: Tiziana e Morgan, chi sono le due vittime

Indagini ancora in corso e dinamica da ricostruire per la tragedia che ha scosso l'ultimo fine settimana di festività natalizie. La sera del 6 gennaio un suv ha improvvisamente preso velocità e, sfondando la rinchiera, si è inabbissato nel lago di Como, a ridosso del parcheggio di Villa Geno. A bordo del veicolo Tiziana Tozzo e Morgan Algeri, appena conosciuti e morti al loro primo appuntamento. I corpi dei due sono stati recuperati senza vita dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Chi era Morgan Algeri

Al volante del suv precipitato nel lago di Como c'era Morgan Algeri, 38 anni, bergamasco di Brembate di Sopra. Imprenditore affermato e benestante, Algeri era pilota esperto e istruttore di volo, sportivo, sub e amante degli animali. "Ho perso non solo un amico e un socio ma anche un fratello", ha detto Alessio Pengue di Treviglio, che dal 2016 gestiva insieme alla vittima la Scuola Volo di Caravaggio, un'importante realtà del territorio.

Tiziana Tozzo, l'altra vittima del suv precipitato nel lago

Anche Tiziana Tozzo, 45enne separata e madre di un giovane di 14 anni, ha perso la vita nelle acque del lago di Como. La donna abitava con il figlio a Cantù, lavorava come operaia nella Bolton alimentari a Cermenate. "Viveva per suo figlio, era la sua priorità. Ma cercava l’amore, anche perché mostrava amore per tutti, era buona, solare, disponibile, una persona di cuore. E mi voleva bene", ricorda una collega. Le amiche della vittima non erano a conoscenza dell'appuntamento.