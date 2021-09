Tragedia nel Milanese: bimba di 11 anni muore soffocata

Tragedia a Cusano Milanino, nel Milanese: una bambina di 11 mesi e' morta poco dopo essersi sentita male, a causa di una presunta difficolta' respiratoria, nella tarda mattinata di ieri mentre stava mangiando a casa sua. La piccola, di origini egiziane, avrebbe accusato un malore mentre la mamma la teneva in braccio per darle da mangiare. Immediata la richiesta di soccorsi da parte della donna che, per poter caricare la bambina sull'elisoccorso, ha ricevuto il supporto delle forze dell'ordine. Mentre era in volo diretta all'ospedale di Bergamo, la piccina pero' e' morta.