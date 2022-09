Tragedia sulle alpi svizzere: morto anche il secondo 14enne

E' morto anche il secondo 14enne di Varese rimasto vittima dell'infortunio avvenuto lo scorso 4 settembre poco prima delle 12 in territorio di Ghirone, nel Canton Ticino, in Svizzera. Il giovane, di Induno Olona, era stato trasportato in gravi condizioni in elicottero all'ospedale dopo essere rimasto coinvolto nell'incidente in cui aveva perso la vta sul colpo un altro 14enne di Besuschio. Un 13enne, svizzero, era rimasto gravemente ferito e in seguito trasportato in ospedale