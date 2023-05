Trans picchiata a Milano, l'assessore: "Polizia, individueremo responsabilità"

Trans picchiata a Milano, l'assessore: "Polizia, individueremo le responsabilità"

Trans picchiata a calci e manganellate da quattro agenti di Polizia locale di Milano: sulla vicenda esplosa ieri con la diffusione di un video divenuto virale sui social si è espresso anche l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli: 'Ho chiesto alla Polizia Locale di fare massima luce su quanto accaduto stamattina (mercoledì, ndr) in zona Università Bocconi''.

''La Polizia locale e l'autorità giudiziaria - assicura Granelli - verificheranno tutto l'accaduto, individuando le singole responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, rispetto all'uso della forza. A seguito di questo saranno presi tutti i provvedimenti necessari e opportuni, con la massima trasparenza e nel rispetto di tutti''.

La ricostruzione dei fatti: il trans molesto davanti a scuola e la resistenza agli agenti

L'assessore ricostruisce poi ''quanto sappiamo al momento'', partendo da quando ''gli agenti che erano in servizio, come ogni mattina, alle scuole del parco Trotter hanno ricevuto una richiesta di aiuto da alcuni genitori perché una persona mostrava atteggiamenti molesti nei confronti dei presenti''. Da qui l'intervento, ''chiamando in ausilio altre pattuglie e anche l'ambulanza per assistere la persona''. Ma siccome la 41enne ''opponeva resistenza agli agenti, rifiutava le cure dell'ambulanza, oltre ad essere priva di documenti, si rendeva necessario - fa sapere l'assessore - accompagnarla presso l'Ufficio fermi e arresti della Polizia locale''. La trans però ''durante il tragitto riusciva a fuggire, e da qui l'inseguimento e l'azione di fermo ripresa dal video''.