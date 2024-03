'Trans e sangue infetto', il Pd: "Piscina chieda pubblicamente scusa"

In una nota il gruppo consiliare del Partito Democratico di Milano esprime "ferma condanna e richiesta di pubbliche scuse da parte del Consigliere comunale e segretario metropolitano della Lega Samuele Piscina per le parole da lui espresse, in particolare per la frase 'in via Mosso c'erano transessuali che spuntavano sangue infetto alle forze dell'ordine'". Il Gruppo consiliare del Partito Democratico scrive alla Presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi, per rimarcare l'incompatibilita' delle parole dell'esponente leghista "con il ruolo di Consigliere e le responsabilita' che comporta". Questo pur prendendo le distanze "dalle parole d'odio che lo stesso Consigliere Piscina ha ricevuto sui social".

Le parole di Piscina sui "trans che sputavano sangue infetto"

Cosa è successo? Durante il consiglio comunale di lunedì Piscina si è espresso così: "Considerare via Padova un modello di integrazione e' un'aberrante mistificazione della realta': via Mosso e' cosi' adesso perche' un'amministrazione a guida Lega ha voluto una cancellata, che la passata amministrazione non voleva, perche' c'erano transessuali che sputavano sangue infetto contro le forze dell'ordine". Riferimento ad un singolo episodio effettivamente accaduto nel 2016.

Burioni: "Oggi chi ha l'Hiv non può trasmettere la malattia"

Contro Piscina, ma da un punto di vista prettamente sanitario, si è espresso oggi anche Roberto Burioni. Così professore di microbiologia e virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano: "A proposito di persone che sputano 'sangue infetto', vorrei ricordare che - grazie alla scienza e alle terapie - chi è infettato da Hiv e viene curato adeguatamente non solo non muore, ma non è neppure in grado di trasmettere la malattia".