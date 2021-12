Transpotec Logitec: il futuro dell'automotive a Fiera Milano

Sono l'avanguardia tecnologica dei mezzi e hanno gia' a bordo le dotazioni che troveremo nelle nostre auto nel prossimo futuro. Sono i veicoli commerciali e industriali protagonisti di Transpotec Logitec, la manifestazione di riferimento di autotrasporto e logistica, che si terra' dal 27 al 30 gennaio 2022 a Fiera Milano. Ad oggi hanno gia' ufficializzato la loro presenza all'evento brand come Daf, Ford Trucks, Iveco, Scania, Piaggio e Ford Italia.

Riduzione delle emissioni al centro della proposta

Al centro della proposta ci saranno riduzione delle emissioni, risparmio di carburante e concreto contributo alla decarbonizzazione, che sono le caratteristiche principali di tutti i nuovi mezzi. Veicoli elettrici, a gas liquefatto e a idrogeno, ma anche nuove motorizzazioni diesel e proposte di trazione ibrida, una offerta accomunata da un unico obiettivo: coniugare la massima efficienza e prestazione con un minore impatto ambientale. Ma i mezzi sono soprattutto sempre piu' sicuri, grazie alla tecnologia a bordo, che affianca gli autotrasportatori alla guida. La sicurezza e' infatti una variabile fondamentale garantita da proposte all'insegna della digitalizzazione e della gestione elettronica del veicolo. Gli operatori in visita a Transpotec Logitec potranno scoprire nei padiglioni tutte le novita' delle case, ma avranno anche la possibilita' di salire a bordo e provare i mezzi, grazie ai grandi spazi esterni di Fiera Milano che saranno allestiti come piste per i test drive. Inoltre, grande attenzione, nei giorni di mostra, sara' riservata alla formazione professionale e all'aggiornamento sul mercato e le sue urgenze, su cui le associazioni di settore proporranno diversi momenti di confronto anche alla presenza delle istituzioni.