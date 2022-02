Trasferta da Palermo a Bergamo per tre minuti di udienza: il caso

Trasferta pagata da Palermo a Bergamo per tre minuti di udienza: il caso

Un carabiniere ha dovuto sobbarcarsi una trasferta di 1.500 chilometri da Palermo a Bergamo per deporre come testimone ad un processo in tribunale. Durata della sua udienza? Tre minuti esatti. Il militare era in servizio a Gandino nel dicembre del 2018, quando si verificarono i fatti che hanno portato al processo a carico di un marocchino di 33 anni accusato della rapina da 100 euro ai danni di un suo connazionale. Il quale, al contrario del carabiniere, era irreperibile e quindi non ha presenziato al processo.

La testimonianza del carabiniere dura tre minuti

Una vicenda surreale, quella raccontata dall'Eco di Bergamo. Il militare si è presentato puntuale la mattina di martedì 8 febbraio per l'udienza. Unico presente davanti al giudice Giovanni Petillo. Al quale l'appuntato, che prese la denuncia quel giorno del 2018, non ha potuto fare altro che confermare di essere stato lui a prendere la denuncia del rapinato che fornì il cellulare del rapinatore, poi riconosciuto attraverso una fotografia fornita dal comandante della stazione di Gandino. Fine del ruolo dell'appuntato nell'indagine e fine della deposizione. Tre giri di orologio spesati con soldi pubblici, con il rientro del militare a Palermo dove presta attualmente servizio.