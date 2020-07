Trasportava 321 chili di hashish: 40enne arrestato nel Pavese

Il nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di La Spezia, Pavia e Milano, ha arrestato per traffico di sostanze stupefacenti un quarantenne marocchino residente in provincia di Pavia. L'uomo e' stato trovato in possesso di 321 kg di hashish. I finanzieri hanno intercettato un'auto sospetta lungo la Strada Provinciale 617 Bronese intimandole l'alt ma il 40enne nordafricano ha accelerato bruscamente fuggendo. All'altezza del comune di Landriano (Pavia), gli uomini delle Fiamme Gialle sono riusciti a bloccare l'auto. Nel bagagliaio e sui sedili posteriori dell'auto erano appoggiati 10 borsoni pieni di panetti di hashish. Il 40enne arrestato e' stato portato nel carcere di Pavia denunciato anche per resistenza.