Trasporti, Italia Viva incontra l’Assessore Marco Granelli

Il 3/11 si è dato inizio a un proficuo rapporto di collaborazione con l’Amministrazione comunale milanese, durante un incontro di una rappresentanza cittadina di Italia Viva con L’Assessore Marco Granelli, sul tema trasporti.

Abbiamo concluso ieri - si legge in una nota - l'incontro con l’Assessore Marco Granelli a cui abbiamo avanzato numerose proposte per migliorare la gestione dei trasporti al fine di contenere i contagi. Il tema trasporti, come tutti sanno, è vivo e molto delicato, perché in alcune fasce orarie non si è potuto viaggiare in sicurezza, tuttavia occorre pianificare al più presto i provvedimenti in vista delle prossime riaperture.

Nella intensa chiacchierata con l’Assessore Granelli, Italia Viva ha avanzato numerose proposte, parlando di integrazione di bus con le flotte private, voucher taxi per insegnanti, medici e infermieri, congestion charge e aree di parcheggio, riduzione della capienza dei mezzi, potenziamento, controlli numerici di accesso alle metropolitane, percorsi differenziati per salite e discese dai mezzi, scaglionamento degli orari, sospensione area C, potenziamento bike sharing con sconti per lavoratori e studenti, bicipolitana milanese e tante altre tematiche. Alcune di queste saranno già inserite nelle prossime delibere, vedi area C, a testimonianza di una grande sintonia.

Italia Viva, in questi giorni difficili, continuerà a fare la sua parte e a dare il suo contributo, per far tornare Milano più forte di prima, a sostenerlo sono i Consiglieri di Municipio, i Coordinatori zonali e i Coordinatori milanesi di Italia Viva.