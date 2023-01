Trasporti, Sala vola a Londra

Giornate londinesi per il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Dalla capitale inglese, il primo cittadino racconta la sua agenda nella puntata odierna del podcast "Buongiorno Milano". "Ieri, arrivando ho visitato la cabina di regia di transport for London, la "Atm" di Londra - ha esordito - Ho poi visto come è stato ricavato sempre più spazio agli autobus e alle biciclette, riservando alla mobilità dolce gli spazi prima dedicati alle auto".

Sala: "Ho anche visitato l'innovativo deposito per gli autobus elettrici, come quelli che stiamo costruendo a Milano"

"Certo, a Milano con le sue strade strette è un po' più complesso, ma ci sto lavorando. Ho anche visitato l'innovativo deposito per gli autobus elettrici, come quelli che stiamo costruendo a Milano, dato che nella nostra città sul cambiamento degli autobus stiamo procedendo velocemente, anche grazie al Pnrr. Infine, ho esaminato i vari tipi di strutture per ricaricare i veicoli elettrici".