Trasporti, Trenord: sciopero del sindacato Orsa il 21 marzo

"Senza alcuna sensibilita' per le difficolta' imposte dall'emergenza pandemica, il sindacato Or.S.A ha proclamato un ulteriore sciopero per l'intera giornata di domenica 21 marzo. A causa dell'agitazione, i treni regionali, suburbani e il servizio Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazioni. Trattandosi di una giornata festiva, non sono previste fasce di garanzia". Lo rende noto Trenord in un comunicato. Per quanto riguarda i collegamenti aeroportuali, saranno previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa 1) e Malpensa Aeroporto T1 e tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1.

"Nel promuovere un'agitazione per l'intera giornata in questo periodo di emergenza sanitaria, ancora una volta il sindacato Or.S.A utilizza lo strumento dello sciopero in modo pretestuoso, senza mostrare alcuna sensibilita' per la situazione straordinaria che la Regione e il Paese stanno vivendo", conclude Trenord.