SCHIAFFO 3 - L'aggressore della capotreno della Monza-Seregno. Aveva precedenti specifici. E' stato arrestato. Finirà come l'altra volta? Ovvero resterà impunito? Nuovamente a spasso a far danni?

Trasporti, vertice tra Regioni e Governo. La Lombardia non fa passi indietro

Nodo trasporti, oggi previsto un incontro tra i Governatori regionali ed i ministri Roberto Speranza (Salute), Paola De Micheli (Trasporti) e Francesco Boccia (Affari regionali): Regione Lombardia si presenta al tavolo con l'intenzione di non recedere dalle proprie decisioni, con l'ordinanza di Attilio Fontana che ha previsto la disponibilità totale dei posti a sedere sui mezzi locali e sulle linee di Trenord. Disposizione che va in senso contrario a quella del premier Conte, che ha invece stabilito il mantenimento delle distanze sui treni. Ma a livello nazionale la situazione è a macchia di leopardo. Ed a Milano c'è Atm che ha scelto a sua volta di mantenere il distanziamento su bus, tram e metro in attesa di chiarimenti.

Ma si parlerà anche di altro, come riferisce il quotidiano Il Giorno: in vista della ripresa a pieno regime di settembre, ma con il coronavirus tutt'altro che scomparso, le Regioni hanno chiesto una spesa di un miliardo per l’ampliamento delle linee di trasporto pubblico locale.