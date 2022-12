Trasporto pubblico: Andrea Gibelli rieletto presidente di Asstra

L’Assemblea rappresentativa delle aziende associate ad ASSTRA ha rieletto Andrea Gibelli presidente dell’Associazione.

Le 150 aziende facenti parte del sistema associativo hanno rinnovato il mandato del Presidente del Gruppo FNM, per continuare il lavoro di sviluppo dell’Associazione nell’ottica di una sempre più articolata e innovativa offerta di servizi consulenziali e di rappresentanza.

A margine dell’Assemblea dei soci il Presidente Gibelli ha dichiarato: “Sono particolarmente orgoglioso che le aziende associate abbiano valutato positivamente il lavoro di questi quattro anni e abbiano deciso di rinnovare il mio mandato. Continuerò a rappresentare le aziende di trasporto collettivo consapevole delle grandi sfide che ci attendono per un rafforzamento del mercato del trasporto pubblico italiano e per una più incisiva evoluzione del settore al fine d soddisfare i bisogni di mobilità degli italiani. Con animo aperto alle innovazioni e al confronto continuerò nell’impegno di promuovere il trasporto pubblico locale come una moderna industria italiana in grado di conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale del paese con una migliore qualità dell’ambiente e della vita delle persone”

Il curriculum di Andrea Gibelli

Nato a Codogno nel 1967, si è laureato in Architettura al Politecnico di Milano. E' attualmente Presidente esecutivo di FNM S.p.A. Sempre in FNM, da maggio 2015 a maggio 2018 ha ricoperto il ruolo di Presidente e CEO. Nello stesso periodo è stato anche presidente di FERROVIENORD. In precedenza, è stato Segretario Generale della Giunta di Regione Lombardia e Direttore Generale della Presidenza da marzo 2013 a maggio 2015. Dal 2010 al 2013 ha ricoperto l'incarico di vicepresidente e assessore alle Attività produttive di Regione Lombardia.

Deputato alla Camera dal 2001 al 2010 e dal 1994 al 1996, è stato membro della Commissione per i Trasporti e le Telecomunicazioni, della Commissione Affari Generali e per le Attività Produttive. È stato membro del Cda di Cogeme Spa e di FNMA S.p.A. Da dicembre 2018 è presidente nazionale di ASSTRA (Associazione Trasporti), realtà che riunisce 150 imprese del settore. Da maggio 2020 è presidente di Confservizi, la Confederazione formata da ASSTRA e Utilitalia che raccoglie le imprese di servizi pubblici locali. Dal 13 maggio 2022 è membro dell'Advisory Board della Veneranda Fabbrica del Duomo.