Trattoria del Ciumbia: Triple Sea Food fa tris in Brera

Triple Sea Food fa tris in Brera. Apre Trattoria del Ciumba, al numero 32 di via Fiori Chiari a Milano. Nella stessa via, anche il ristorante Vesta e Casa Fiori Chiari di proprietà del gruppo. La terza insegna del gruppo di ristorazione dispone di 100 coperti e offre un concept di tradizionale osteria milanese rivista in chiave contemporanea dall’executive chef Paolo Rollini. Lo spazio, il cui progetto di architettura e interni è stato curato da Dimorestudio, si sviluppa su due livelli: al piano terra c’è la parte dedicata al ristorante a cui si aggiunge una sala privata che accoglie fino a dieci commensali, mentre al piano seminterrato è presente un club lounge privé per piccoli eventi privati e drink post-cena fino a 50 persone.

Ciancio: "Progetto completato in poco più di un anno, scommessa vinta"

Come riporta Pambianco Wine&Food, Triple Sea Food stima ricavi annuali da 4 milioni di euro per Trattoria del Ciumbia. “Siamo felici di questa nuova apertura che porta a compimento la fase di avvio del progetto di Tsf Holding”, afferma Davide Ciancio, CEO e co-fondatore di Tsf. "L'essere riusciti a rispettare le tempistiche di apertura di tre format di ristorazione distinti entro poco più di un anno è di per sé un risultato importante e il successo riscosso fin dalle aperture di Vesta e di Casa Fiori Chiari ci consente di dichiarare vinta la scommessa sull’impatto che la ristorazione può avere sul tessuto urbano di una destinazione”, conclude Ciancio.

TSF, le prospettive per il futuro

Triple Sea Food punta a chiudere l'anno con ricavi superiori a 10 milioni. La prospettiva del 2024 è di realizzare due nuove aperture. Il gruppo prevede di esportare i vari format esistenti anche in altre città, anche all’estero