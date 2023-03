Travolse due donne in autostrada. L’uomo positivo alle benzodiazepine

E' stato il personale sanitario in servizio all'aeroporto Malpensa a somministrare le benzodiazepine al 39enne marocchino che dopo alcune ore nella notte del 18 febbraio ha tamponato e ucciso due donne alla barriera di Milano-Ghisolfa sull'A4, in direzione Torino. E' quanto emerge dall'indagine per duplice omicidio stradale condotta dalla Polizia stradale e dalla Procura di Milano.

L'uomo era stato allontanato in forte stato di agitazione dal gate in cui era in partenza un volo

L'uomo era stato allontanato in forte stato di agitazione dal gate in cui era in partenza un volo per il Marocco e portato in infermeria dove era stato sedato con una cinquantina di gocce ansiolitiche. Da li' era stato poi trasportato in ambulanza all'ospedale di Gallarate (Varese) dove il 39enne si era allontanato volontariamente prima di essere sottoposto alla visita psichiatrica. Nel frattempo - da quanto appreso - la procura ha inoltrato all'ufficio gip una richiesta di misura cautelare nei confronti dell'uomo.