Travolta da un'auto a Bali 22enne di Chiavenna. Raccolta fondi da 100mila euro per le cure

Si trovava in vacanza a Bali, quando Nicole, 22enne di Chiavenna, è stata travolta da un'auto mentre era alla guida di una moto. Gravi le condizioni della giovane, ma stando alle informazioni del sindaco chiavennasco, Luca Della Bitta, non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Con fratture multiple al viso - mascella, naso, osso oculare e denti rotti - e ad un arto superiore, Nicole è attualmente ricoverata all'ospedale di Bali. Nei prossimi giorni sarà sottoposta a interventi chirurgici molto delicati.

La raccolta fondi per aiutare Nicole

Per aiutare la famiglia di Nicole a raccogliere i fondi necessari a coprire le cure mediche nell'ospedale indonesiano, un'amica della ragazza con l'appoggio del primo cittadino ha lanciato un appello online. Raggiungendo quasi 100 mila euro in 24 ore.