Travolta e uccisa da un'auto sotto casa: l'ipotesi di un gesto volontario

Travolta e uccisa da una automobile nella serata di sabato a Gemonio, a pochi passi da casa sua. Con il passare delle ore, per la morte della 41enne Giusy Caliandro prende sempre più corpo l'ipotesi di un gesto volontario e non di una fatalità. Come riporta la Prealpina, infatti, ci sarebbe un presunto testimone, un giovane che si trovava nella piazza del paese assieme ad alcuni amici, che avrebbe fornito elementi utili che vanno in questa direzione. La Procura di Varese non si sbottona per non compromettere le indagini ancora in corso.

La lite con un uomo, l'investimento e la fuga

Ma si parla di una possibile lite avvenuta tra una donna che potrebbe essere Giusy ed un uomo che sarebbe poi salito a bordo della propria vettura ingranando a tutta velocità la retromarcia per travolgere la 41enne. L'automobilista ha scaraventato la donna contro un muro per poi darsi rapidamente alla fuga lasciando Giusy Caliandro inerme a terra.