Travolte e uccise al casello della A4: il video

E' stato diffuso il video delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso l’incidente di sabato 18 febbraio, in cui, intorno alle 2.30, presso la Barriera Autostradale Milano Ghisolfa, sull’autostrada A4, hanno perso la vita due donne, Laura Amato, 54 anni, e Claudia Turconi, 59 anni. La visione dei filmati di sorveglianza della rete autostradale – evidenzia la Questura che ha diffuso il video -, sono stati determinanti per la Polizia di Stato per ricostruire l’evento e non lasciano dubbi circa la reale dinamica in quanto si vede il veicolo tamponato viaggiare a ridotta velocità per immettersi nella pista riservata al ritiro del biglietto di pedaggio e l’altro veicolo, sopraggiungere a velocità sostenuta e senza rallentare, colpire violentemente, da dietro, l’autovettura dove viaggiavano le due donne proiettandola in avanti per diversi metri. Le indagini sono tutt’ora in corso sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.