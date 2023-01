Travolti dalla passione nell'ascensore della metro a Milano: denunciati

Travolti dalla passione nell'ascensore della metro: denunciati

Sono stati sorpresi a fare sesso in un ascensore della fermata della metro di Loreto a Milano. Un diciannovenne egiziano e una cinquantaduenne ucraina sono stati denunciati dai carabinieri per atti osceni. E' successo lunedi' mattina. E' stato il personale dell'Atm a segnalare l'accaduto quando e' andato a controllare il motivo per cui uno degli ascensori di collegamento tra la superficie e la banchina sotterranea era bloccato da piu' di cinque minuti. I due denunciati sono entrambi senza fissa dimora con precedenti di polizia.