Travolto da 25mila forme di Grana Padano: muore l'imprenditore Chiapparini

L'imprenditore Giacomo Chiapparini, 75 anni, è morto dopo essere stato travolto da 25mila forme di Grana Padano, crollate dagli scaffali in cui erano sistemate. Un tragico incidente sul lavoro - come riporta Brescia Today - quello scoperto all'alba di lunedì 7 agosto dai Vigili del fuoco di Bergamo, Dalmine, Romano e Treviglio oltre alle squadre Usar (Urban Search and Rescue) e alle unità cinofile.

Durante la serata di domenica 6 agosto, Chiapparini, titolare dell'impresa, stava lavorando allo spostamento delle forme di Grana Padano (che pesano circa 40 chili l'una) quando improvvisamente è stato travolto dal crollo degli scaffali. Lo stabilimento è ora sotto sequestro. L'azienda è molto nota in tutta la Lombardia: ogni giorno nell'allevamento di mungono in media 270 quintali di latte per produrre 50 forme di Grana Padano, per un totale di oltre 15mila forme l'anno.