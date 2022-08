Travolto da un auto, muore negli Usa il monzese Matteo Barattieri

Era un grande amante della natura ed era un grande appassionato dei Blondie e di Debbie Harry. Proprio tornando in hotel a piedi da un concerto della sua cantante preferita, Matteo Barattieri, geologo e ambientalista monzese di 57 anni, e' stato travolto e ucciso giovedi' notte da un'auto a Nashville, nel Tennessee.

L'ultimo post di Barattieri è proprio una foto della strada dove e' stato investito da un'auto

"Orribile notizia da Nashville - si legge sul gruppo Facebook Parco di Monza per sempre, da lui fondato -: il nostro caro Matteo pare sia stato investito sulla strada che lo portava al concerto dei Blondie ed e' deceduto. La tremenda notizia mi e' stata confermata dalla sorella Alessandra di Matteo la quale e' in contatto con le istituzioni locali per le indagini e per saperne di piu'". L'ultimo post di Barattieri è proprio una foto della strada dove e' stato investito da un'auto che, secondo i media locali, non si e' fermata a soccorrerlo: "And now on my way back, after the show. Walking. Some kilometers. As usual, after a Blondie gig. Along McGavock Pike. Nashville", ha scritto Barattieri.

Conosciuto per visite guidate e pubblicazioni scientifiche

Oltre che per le visite guidate nel parco di Monza, Barattieri era conosciuto per le sue pubblicazioni scientifiche e le sue campagne sempre dedicate al tema dell'ambientalismo, dai fiumi come il Lambro allo studio degli uccelli.