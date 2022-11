Travolto dal tram a Milano: possibile consulenza sulla velocità del mezzo

Quattordicenne in bicicletta travolto e ucciso da un tram a Milano: la pm Maria Cristina Ria potrebbe disporre una consulenza cinematica per accertare la velocità a cui viaggiava il tram della linea 16 che ha investito e ucciso ieri mattina in via Tito Livio a Milano Luca Marengoni mentre andava al liceo scientifico Einstein. Alla titolare dell’indagine per omicidio stradale colposo a carico del conducente del mezzo è nel frattempo arrivato, con esito negativo, l’alcol test effettuato come da prassi sul dipendente dell’Atm. Sono sono ancora in fase di elaborazione gli esami tossicologici completi.

Asaps: "Centotre ciclisti morti nei primi otto mesi del 2022"

Nei primi otto mesi di quest’anno, secondo lo speciale Osservatorio Asaps (Associazione amici sostenitori polizia stradale), sono stati 103 quelli che hanno perso la vita nell'immediatezza dell'incidente. Un numero al quale si devono sommare i decessi avvenuti a distanza di giorni o settimane negli ospedali dopo il ricovero. Fra le vittime anche due bambini, a Milano ed Alessandria (negli ultimi giorni nel giro di 15 ore sono morti un bimbo di 7 anni a Cesena e un 14enne a Milano). Il mese peggiore per i ciclisti è stato aprile con 20 decessi: a seguire gennaio e maggio con 15, luglio e agosto con 12, giugno con 10, febbraio 11 e marzo 8. “Sono dati ancora parziali – sottolineano all’Asaps - ma che danno una idea della sinistrosità grave dei ciclisti"