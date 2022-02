Travolto sulle strisce a Milano: 24enne in coma

Giovane di 24 anni in coma a Milano dopo essere stato travolto da un'automobile. Ora si trova in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda. Il dramma è avvenuto ai Bastioni di Porta Nuova all'alba di domenica 27 febbraio. Il ragazzo stava attraversando sulle strisce, è stato investito da un automobilista di 21 anni in via Solferino. Alla base dell'investimento ci sarebbe una mancata precedenza da parte del 21enne. Come ricostruito da Milano Today, il 24enne è stato sbalzato per diversi metri sull'asfalto.