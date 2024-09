Tre 16enni prendono a sprangate due coetanei nel Milanese

Tre 16enni hanno preso a sprangate due coetanei nei pressi di un istituto scolastico a Magenta, nel Milanese. Una aggressione brutale nata per futili motivi. Una delle due vittime ha perso i sensi e subito il distacco di un dente. I fatti risalgono a gennaio. Ora, grazie alle indagini dei carabinieri di Sedriano, si è giunti all'esecuzione dell'ordinanza cautelare.

I tre aggressori identificati grazie a un video

Fondamentali per le investigazioni sono state le testimonianze raccolte e un video girato da uno dei presenti, rivelatosi cruciale per l'identificazione dei responsabili. Non solo violenza fisica: uno dei tre aggressori, dopo aver appreso dell’inchiesta in corso, ha preso di mira una delle vittime, inviandole ripetuti messaggi intimidatori, facendo così scattare per lui anche l’ipotesi di atti persecutori.