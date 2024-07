Tre accoltellati in un distributore di benzina nel Milanese, uno è grave

Un uomo è grave e altri due sono rimasti feriti in modo più lieve dopo essere stati aggrediti la notte scorsa a coltellate a Carpiano, nel Milanese, nei pressi di un distributore di benzina da un uomo che è poi fuggito a bordo di un auto. Le vittime sono ucraino di 35 anni che è stato portato in condizioni gravi all'ospedale San Matteo di Pavia; in condizioni più lievi ma comunque ricoverati un suo connazionale di 22 e un romeno di 29. I carabinieri di San Donato stanno cercando di capire quele è stata la dinamica esatta dei fatti