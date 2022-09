Tre terreni da 590mila euro, l’acquisto di Fiera Milano dal Comune

Il Comune di Milano ha venduto all'asta e aggiudicato per 590 mila euro tre terreni di sua proprieta', inedificabili e vincolati, oggi utilizzati come parcheggio fra viale Scarampo, via Paolo Uccello e via Madruzzo, nella zona del Portello. Le aree, messe a bando il 30 giugno scorso, sono state aggiudicate a Fiera Milano, provvisoriamente in attesa della ratifica dell'esito dell'asta. La seduta pubblica della commissione di gara si e' svolta stamani negli uffici dell'Area Patrimonio in via Larga.

L’acquirente era l’unico partecipante

L'acquirente, unico partecipante, ha offerto rispettivamente per i tre lotti 260mila, 200mila e 130mila euro, con un rilancio di circa il 10% sulle basi d'asta (fissate a 230mila euro, 184mila euro e 120mila euro). Si tratta, come spiegano dal Comune, di una striscia di due terreni liberi, parte di un'ampia area adibita a parcheggio pubblico, e di una terza superficie ora usata come area di sosta privata.

I tre lotti rientrano nell'Accordo di Programma "Progetto Portello"

I tre lotti rientrano nell'Accordo di Programma "Progetto Portello": due sono individuati nel Piano dei Servizi del Comune come spazi per la sosta; la terza, come opera di urbanizzazione primaria, e' destinata alla realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento e di pubblico transito tra la via Madruzzo e la stazione metropolitana M5 Portello, che l'acquirente si impegna a realizzare. Nessuno dei lotti genera diritti volumetrici e tutti sono gravati da un vincolo di inedificabilita' assoluta in superficie, mentre e' ammessa l'edificazione in sottosuolo.