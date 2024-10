Treni: a Palazzo Lombardia il vertice Trenord, RFI e Ferrovienord per migliorare la qualità del servizio

A Palazzo Lombardia, si è tenuto un importante vertice che ha visto protagonisti RFI, Trenord e Ferrovienord, convocati dal presidente regionale Attilio Fontana. L’obiettivo: imprimere un cambio di passo nella qualità del servizio ferroviario e rendere i viaggi più agevoli per milioni di pendolari lombardi. Durante l’incontro sono stati discussi nuovi interventi infrastrutturali, oltre che proposte metodologiche volte a ottimizzare il flusso dei treni e ridurre i disservizi. Tra le azioni presentate, vi è la revisione delle attestazioni e degli instradamenti per decongestionare nodi cruciali come Milano Bovisa, Milano Garibaldi e Milano Centrale. Alcune soluzioni entreranno in vigore già a dicembre.

Investimenti e infrastrutture: verso una rete più solida

RFI ha riportato i recenti progressi nei principali cantieri previsti dal PNRR, tra cui il quadruplicamento della linea Milano Rogoredo-Pieve Emanuele e il raddoppio della tratta Ponte San Pietro-Bergamo. Complessivamente, RFI ha stanziato oltre 5,1miliardi di euro in Lombardia dal 2019 al 2024 per rafforzare la rete con interventi su sicurezza e manutenzione. Di particolare rilievo è il piano di 312milioni di euro per il miglioramento della linea Milano-Lecco-Tirano in Valtellina, con lavori di riqualificazione delle stazioni e una manutenzione ciclica intensificata, che contribuirà a ridurre i guasti e i tempi di intervento.

L’appello di Fontana: "Diritto a un servizio di qualità e a comunicazioni chiare e tempestive"

Il presidente Fontana ha ribadito l’importanza di un servizio che rispetti i pendolari lombardi: “Siamo dalla loro parte e al centro del nostro impegno c’è il diritto degli utenti a un’informazione chiara e puntuale su eventuali disservizi. Dopo importanti investimenti per nuovi convogli, la situazione in alcune aree resta critica; le proposte discusse oggi dovranno tradursi in azioni concrete già tra dicembre e giugno”. Aggiunge l’assessore Massimo Sertori, chiedendo specifiche azioni per la Valtellina, dove una rimodulazione del servizio potrebbe aiutare a limitare i disagi.

Regione Lombardia: treni nuovi e una task force per la comunicazione

L’assessore ai Trasporti Franco Lucente ha sottolineato l’importanza di un’informazione efficace per i viaggiatori, annunciando la proposta di una task force della comunicazione tra RFI, Trenord e altri attori coinvolti. “I viaggiatori devono ricevere informazioni in tempo reale per poter gestire eventuali imprevisti”, ha affermato. Lucente ha anche evidenziato gli sforzi della Regione, che con un investimento di 1,7miliardi di euro porterà 214 nuovi treni entro il 2025.