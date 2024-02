Treni: al via lo sciopero, rischio disagi per i pendolari

Treni: al via sciopero, rischio disagi per i pendolari

Luneì difficile per chi viaggia in treno. Dalle 9 alle 17 e' in programma uno sciopero nazionale dei ferrovieri proclamato dai sindacati di base Usb, Cub, e Sgb, insieme ai gruppi di ferrovieri autorganizzati, che protestano per il rinnovo del contratto, e che riguardera' Trenitalia, Italo e Trenord, oltre ai lavoratori del trasporto merci su rotaia e ai tecnici dell'infrastruttura ferroviaria di Rfi. Trenitalia ha fatto sapere che circoleranno regolarmente leFreccee gliIntercity.

Probabili limitazioni o cancellazioni dei treni regionali, con ripercussioni soprattutto per i pendolari, mentre per i treni a lunga percorrenza i disagi dovrebbero nulli o contenuti. Anche Italo ha messo in guardia da possibili disagi e rallentamenti, e per tenere i viaggiatori informati ha pubblicato come di consueto in questi casi una lista dei treni garantiti. A Roma nella mattinata e' previsto un presidio a piazza della Croce Rossa dove si trova la sede delle Ferrovie di Stato per denunciare "le attuali condizioni di vacanza normativa, economica e di rappresentanza dei lavoratori", come ha spiegato Usb che ha proclamato oggi anche uno sciopero specifico in Rfi contro l'accordo siglato lo scorso 10 gennaio da altre organizzazioni.