Treni: circolazione passante Milano torna regolare

L'emergenza sta per finire e la circolazione ferroviaria nel Passante Ferroviario di Milano riprende regolarmente: dopo la riapertura parziale del servizio avvenuta il 29 agosto scorso con la riattivazione delle linee S1 Saronno-Milano-Lodi, S5 Varese-Milano-Treviglio e S13 Milano Bovisa-Pavia, anche le linee S2 ed S6 riprenderanno a circolare. In particolare, da sabato 24 settembre sara' regolare il servizio della linea S6 tra Novara e Pioltello, che da luglio ha circolato solo fra Novara e Milano Porta Garibaldi Superficie; da lunedi' 26 la linea S2, che da Mariano Comense e' stata limitata a Milano Bovisa, tornera' a raggiungere Milano Rogoredo.

"I consumi anomali che avevano causato la sospensione del servizio sono rientrati nei limiti e dopo gli interventi sull'infrastruttura e sugli ingrassatori delle rotaie possiamo dire che l'emergenza e' superata", sottolinea l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilita' sostenibile, Claudia Terzi. "Ovviamente - aggiunge - siamo consapevoli dei disservizi causati dalla chiusura del passante, ma le continue interlocuzioni fra Trenord e Rfi hanno consentito di riaprire le linee in tempo per la ripresa a pieno regime del pendolarismo autunnale". Prosegue anche l'azione di rinnovamento della flotta dei treni finanziata da Regione Lombardia con 2 miliardi di euro. "Per il servizio ferroviario, Regione ha investito risorse importanti e 69 dei 222 nuovi treni sono gia' in servizio", conclude l'assessore regionale.