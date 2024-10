Treni, Regione Lombardia convoca un tavolo con Fnm, Trenord e Rfi

"Anche a seguito del recente incidente ferroviario a Milano, ho intenzione di convocare nei prossimi giorni un tavolo di confronto con Ferrovie Nord, Trenord, Rete Ferroviaria Italia (RFI) e tutti gli attori coinvolti per fare il punto sulla situazione dei trasporti su ferro in Lombardia". Lo ha detto Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia. Il tavolo servirà a fare un "check degli interventi infrastrutturali in atto e appena terminati sulla rete, eventuali criticità sul servizio e chiarire la situazione del passaggio dei treni merci, da limitare negli orari di punta. Un incontro proficuo che sono sicuro porterà evidenti benefici a tutto il sistema dei trasporti in Lombardia, nel solco di una collaborazione proattiva tra enti in totale sintonia".