Michele Meta (foto: Salvatore Contino via facebook)

Trenitalia: ai vertici arrivano Luigi Corradi e l’ex Pd Michele Meta

Sarà un ex presidente della nona commissione Trasporti della Camera il nuovo presidente di Trenitalia. Questo è quello che riferisce True-News.it é (LINK QUI) citando fonti qualificate. Il nome è quello di Michele Meta, ex deputato del Partito democratico. Le nomine verranno varate con tutta probabilità oggi, e prevedono come amministratore delegato Luigi Corradi. Attualmente Corradi è direttore generale e CEO presso la Titagarh Firema