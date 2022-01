Treno deragliato a Pioltello, processo rinviato a febbraio

Processo per tragedia a Pioltello rimandato

Secondo quanto riportato dall'ANSA, è stato rinviato, per un impedimento del giudice, il processo milanese per il disastro ferroviario di Pioltello (MI) nel quale esattamente quattro anni fa, il 25 gennaio 2018, in seguito al deragliamento del regionale Cremona-Milano Porta Garibaldi, morirono tre persone e un centinaio rimasero ferite. Nella scorsa udienza ad ottobre, la prima del processo, avevano riproposto di essere parti civili alcune associazioni, tra cui quella delle vittime della strage di Viareggio, escluse in udienza preliminare.

Treno deragliato a Pioltello, si torna in aula l'8 febbraio

Dal processo - ricorda l'ANSA - era stata stralciata, invece, la posizione di uno dei 10 imputati che insiste per patteggiare 4 anni di reclusione, 6 mesi in piu' rispetto alla pena di 3 anni e mezzo ritenuta incongrua e quindi respinta dal gup. Sono altri 9 gli imputati, davanti alla quinta penale (giudice Savoia), tra cui Rete Ferroviaria Italiana, che e' anche responsabile civile, l'ex ad Maurizio Gentile, ora commissario straordinario per la messa in sicurezza della A24 e A25, e altri ex dirigenti, dipendenti e tecnici di Rfi. Si tornera' in aula il prossimo 8 febbraio (l'udienza si terra' nell'aula bunker 3 di via Ucelli di Nemi) per la fase di ammissione delle parti civili.