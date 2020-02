Treno deragliato: Consiglio Lombardia commemora 2 vittime. RFI presente

Il Consiglio regionale della Lombardia ha osservato un minuto di silenzio, prima dell'inizio dei lavori, per commemorare le due vittime dell'incidente ferroviario dello scorso 6 febbraio nei pressi di Ospitaletto Lodigiano. Nel deragliamento del Frecciarossa 9595 hanno perso la vita Mario Di Cuonzo e Giuseppe Cicciu', entrambi macchinisti. Ricordandoli nell'aula regionale, il presidente del Consiglio lombardo, Alessandro Fermi, ha spiegato: "Di Cuonzo e' stato un pioniere dell'alta velocita', ha insegnato il mestiere a tanti giovani ed era prossimo alla pensione. Anche Cicciu' era un macchinista molto esperto. Entrambi erano impegnati nel sindacato". Fermi ha espresso poi "profondo cordoglio e vicinanza" ai familiari delle vittime, da parte di tutto il Consiglio regionale. Alla cerimonia era presente anche il direttore di Rfi Lombardia, Luca Cavacchioli. "Una presenza che testimonia la volonta' dell'azienda ad assumere le decisioni piu' idonee affinche' non si ripetano piu' fatti come questi", ha concluso Fermi.