Treno deragliato, sospesi i macchinisti. Circolazione riattivata sulla tratta

Trenord comunica che in seguito all’incidente ferroviario di ieri, alle 6.20 di oggi il traffico ferroviario fra Monza e Calolziocorte è ripreso gradualmente, su un unico binario, nella stazione di Carnate. Nel corso della notte è iniziata la rimozione dei vagoni che saranno poi demoliti. Prosegue la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria e l’attivazione di un servizio sostitutivo su bus. I treni da e per la Valtellina circolano regolarmente; la suburbana S8 Lecco-Milano offre un treno all'ora; Paderno d'Adda è servita da bus. Tutte le informazioni sui provvedimenti di circolazione sono disponibili in tempo reale sul sito Trenord.it e sull’App Trenord. In attesa degli esiti dell’inchiesta interna per verificare le cause dell’incidente, il macchinista e il capotreno della corsa 10776 sono stati cautelativamente sospesi. L’azienda ha offerto loro un servizio di supporto psicologico. Fin da subito Trenord si è messa a disposizione e collabora attivamente con gli inquirenti e con la magistratura, fornendo tutte le informazioni necessarie all’indagine, a partire dalla “scatola nera” della locomotiva, attualmente sotto sequestro.

Treno deragliato: Rfi, circolazione riattivata su Milano-Lecco

E' stata riattivata alle 6,20 di stamani la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Monza-Lecco, interrotta ieri, tra Monza e Calolziocorte, a seguito dell'incidente a un convoglio di Trenord. Lo comunica Rfi spiegando che al momento e' operativo un solo binario nella stazione di Carnate. Le attivita' di rimozione del treno, parzialmente concluse, hanno consentito ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana di verificare l'integrita' dell'infrastruttura e quindi di ripristinare la circolazione. Prosegue, a cura dell'impresa ferroviaria, la riprogrammazione dell'offerta commerciale e il servizio sostitutivo con bus nella tratta Carnate-Paderno.