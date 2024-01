Trenord assume macchinisti: ok da Filt Cgil Lombardia, ora tavolo per accordo

Trenord assume macchinisti: positivo per Filt Cgil Lombardia, ora tavolo per accordo aziendale

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Trenord da oggi seleziona nuovi macchinisti. E’ possibile inoltrare la candidatura per entrare nel team di personale responsabile della condotta delle oltre 2.200 corse effettuate ogni giorno in Lombardia, in sette province delle regioni vicine e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express. L’azienda ferroviaria lombarda seleziona anche un project manager edile. L’auspicio è che queste nuove assunzioni vadano a limitare i numerosi disservizi.

Filt Cgil Lombardia: "Positivi su assunzioni Trenord, attendiamo rinnovo dell'accordo"

Da parte sua il sindacato, per voce della Filt Cgil Lombardia spiega: "Non siamo stati messi a conoscenza da Trenord dei dettagli delle selezioni per assunzione di macchinisti e altre figure professionali, tuttavia, se l'orientamento è quello di ridurre la carenza di organico nelle posizioni specifiche, la valutazione della Filt-Cgil non può che essere positiva, con l'auspicio che possano essere colmate le lacune di organico anche per capotreni e manutentori. Attendiamo ora l'apertura del tavolo di trattativa per il rinnovo dell'accordo di secondo livello, scaduto da tempo."