Trenord, bus sostitutivi per le corse Ponte San Pietro-Bergamo

Da lunedì 5 febbraio 2024 a dicembre 2026, per consentire lo svolgimento di lavori di potenziamento infrastrutturale da parte di Rete Ferroviaria Italiana, sarà sospesa la circolazione ferroviaria nella tratta fra Ponte San Pietro e Bergamo, percorsa dalle linee Milano-Bergamo via Carnate e Lecco-Bergamo. Secondo le indicazioni condivise nell’ambito del tavolo di lavoro periodico avviato dalla Prefettura di Bergamo, Trenord ha predisposto un servizio sostitutivo su bus per i collegamenti ferroviari soppressi nella tratta interrotta. È stato inoltre strutturato un servizio dedicato agli studenti provenienti da Ponte San Pietro e dalle stazioni intermedie, che li condurrà direttamente a Bergamo. All’avvio dell’interruzione, Trenord metterà in campo presìdi straordinari di personale di assistenza e Security.

Il servizio sostitutivo Ponte San Pietro-Bergamo

Sulla linea Milano-Bergamo via Carnate i treni circoleranno fra Milano e Ponte San Pietro, mantenendo gli orari attuali; saranno attivate tre nuove corse: 25817 (Milano Porta Garibaldi 6.01-Ponte San Pietro 7.03), 25821 (Milano Porta Garibaldi 7.01-Ponte San Pietro 7.56), 25872 (Ponte San Pietro 18.50-Milano Porta Garibaldi 19.49). Sulla linea Lecco-Bergamo, i treni viaggeranno fra Lecco e Ponte San Pietro mantenendo l’orario attuale; due corse subiranno una rimodulazione. Per entrambe le linee, nella tratta Ponte San Pietro-Bergamo interessata dall’interruzione, saranno effettuate corse sostitutive su bus. Tutte le corse sostitutive, a esclusione del servizio dedicato agli studenti, effettueranno la fermata intermedia di Bergamo Ospedale.

Gli orari dei bus, disponibili su trenord.it e sull’orario su sito e App Trenord, sono stati definiti in modo da garantire la coincidenza con il servizio ferroviario Milano-Ponte San Pietro e Lecco-Ponte San Pietro, considerando i maggiori tempi di percorrenza. Il numero di bus per ogni corsa è stato definito sulla base di un’analisi delle frequentazioni dei treni.

Il servizio dedicato agli studenti

Per gli studenti in partenza dalle stazioni di Calusco, Terno d’Isola, Cisano/Caprino B., Pontida, Ambivere Mapello, diretti verso gli istituti scolastici di Bergamo, saranno istituiti collegamenti dedicati su bus, senza fermate intermedie. Gli orari dei collegamenti, strutturati sulla base delle esigenze dei singoli istituti scolastici, sono disponibili su trenord.it. Potranno subire lievi variazioni nei prossimi giorni, in base alla definizione di aspetti logistici e organizzativi nell’ambito del tavolo di lavoro periodico avviato dalla Prefettura, garantendo in ogni caso agli studenti l’arrivo a destinazione e la ripartenza secondo le esigenze legate all’orario scolastico.

Ulteriori modifiche al servizio

Per le conseguenze della riduzione di capacità della stazione di Bergamo, subirà variazioni il servizio della linea Bergamo-Treviglio. Dal 5 febbraio saranno soppresse cinque corse di rinforzo sul collegamento, che prevedrà per tutta la giornata una corsa ogni ora per direzione. Per compensare la rimodulazione dell’offerta, saranno potenziate le composizioni dei convogli. Invariato il servizio delle linee Milano-Bergamo via Pioltello e Bergamo-Brescia.