Trenord: il treno storico compie 100 anni, otto corse verso i laghi

La compagnia ferroviaria Trenord celebra il centenario del suo treno storico nel 2024, offrendo otto corse da Milano verso i laghi della Lombardia. Oltre alla tradizionale destinazione del Lago Maggiore, il convoglio includerà quest'anno anche il Lago di Como. La prima corsa è programmata per domenica 14 aprile, offrendo ai passeggeri un'esperienza retrò con carrozze di prima classe risalenti agli anni '20, interni caratterizzati da velluto rosso e legno, e performance teatrali svolti da personaggi in costume d'epoca.

Da Milano a Como Lago: nuova destinazione per il 2024

A Laveno Mombello Lago, meta proposta nell’edizione 2023, quest’anno si aggiungerà la nuova destinazione di Como Lago, stazione affacciata sulle rive del Lario. Il treno storico, restaurato nel biennio 2021-2022, è composto da tre carrozze di prima classe (AZ 130-136-137) e due locomotori (E 600-3 e E 610-04), tutti risalenti al periodo tra gli anni '20 e '40. Le corse, attive da aprile a novembre, includono quattro tratte dirette verso Como Lago e altrettante verso Laveno Mombello Lago, con fermate obbligatorie a Saronno e, per le corse dirette a Laveno, anche a Varese Nord.

Treno storico Trenord: sconto per ragazzi fino a 13 anni

Il biglietto speciale per questa iniziativa costa 15,60 euro e include il viaggio di andata e ritorno sul treno storico, oltre al trasporto di andata e ritorno su treni Trenord da qualsiasi stazione della Lombardia a Milano, Saronno o Varese per le corse dirette a Laveno. È previsto uno sconto speciale per i ragazzi fino ai 13 anni.