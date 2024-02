Trenord e il turismo sostenibile con Gite in Treno e i Treni della neve. VIDEO

Trenord e il turismo sostenibile con Gite in Treno e i Treni della neve

Il turismo sostenibile passa dal treno. E i dati lo testimoniano. È quanto conferma in questa video-intervista ad Affaritaliani.it Milano Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale di Trenord che illustra i numeri in crescita dei viaggiatori in treno nel tempo libero e le nuove iniziative che l’azienda ferroviaria lombarda sta lanciando per incentivare ancora di più una mobilità sostenibile.





Trenord: 10,6 milioni di viaggiatori in treno nel tempo libero nel 2023

Sempre più viaggiatori usano il treno per raggiungere le località turistiche lombarde in modo sostenibile. “Nel 2023 10,6 milioni di passeggeri hanno scelto Trenord verso le mete turistiche in estate e nei weekend – ha spiegato Cesarini -. Si tratta di un incremento del 20% rispetto al 2022. In 46mila hanno viaggiato con i biglietti integrati proposti dall’iniziativa ‘Gite in treno’, il 32% in più rispetto all’anno precedente”. Questi risultati, raggiunti dall’azienda ferroviaria lombarda nel 2023, sono stati presentati durante BIT 2024, la Fiera internazionale del turismo, e confermano la continua crescita della tendenza a utilizzare il mezzo pubblico per un turismo sostenibile di prossimità. I numeri sono in aumento anche grazie alle nuove proposte inserite da Trenord nel catalogo 2023 delle “Gite in treno”: più itinerari verso i Laghi di Garda, Iseo e il Maggiore e per i parchi divertimento.



A queste, per la stagione invernale 2023/24 si sono aggiunte le offerte treno+navetta+skipass dei “Treni della neve”, che quest’anno oltre ai comprensoridi Aprica&Corteno e Valmalenco, propongono nuove destinazioni: le piste di Madesimo, Piani di Bobbio e Domobianca. Già 4000 clienti hanno trascorso una o due giornate sulla neve grazie ai ticket proposti da Trenord e Snowit, piattaforma digitale che offre tutti i servizi per un’esperienza sulla neve, in vendita da inizio dicembre.

Non solo turismo, ma anche grandi eventi

In treno non solo per turismo, ma anche per i grandi eventi: 35mila clienti, infatti, hanno scelto i biglietti speciali di Trenord per assistere a manifestazioni musicali, culturali e sportivi nel territorio lombardo, come il concerto di Bruce Springsteen a Monza e il Gran Premio d’Italia di Formula 1.

“Questi numeri dimostrano che le aziende di trasporto pubblico e collettivo sono anche vettori turistici – ha proseguito il Direttore Commerciale di Trenord -. In Lombardia la dimensione della nostra offerta, la capillarità del nostro servizio e la costante crescita dei viaggi in treno nel tempo libero ci invita a fare sempre di più e meglio, per incoraggiare questa tendenza e diffondere la cultura di un turismo sostenibile. Per questo, lavoriamo in stretta collaborazione con il territorio e co npartner specializzati, che ci aiutano a formulare una proposta sempre più ricca e accattivante”.

Il bilancio di Gite in treno nel 2023

Nell’intero anno, sono stati 46mila i biglietti integrati treno+esperienza venduti, pergite verso mete turistiche e attività di svago in Lombardia.



Anche nel 2023 i grandi laghi lombardi si confermano le mete preferite dai viaggiatori: circa il 65% dei clienti di “Gite in treno” ha scelto uno dei pacchetti dedicati ai laghi di Como, d’Iseo, di Garda, di Lugano o il Maggiore. L’offerta piùa pprezzata è stata quella dei “Tesori del Lago di Como”, grazie alla quale oltre 8.500 viaggiatori hanno potuto raggiungere Varenna per imbarcarsi sui battelli della Navigazione Laghi e visitare le più rinomate località del centro Lario. Sono stati 11mila i clienti che, invece, hanno scelto il pacchetto integrato fra il treno e l’ingresso nei parchi tematici, con Gardaland che si conferma la meta preferita per chi vuole passare una giornata all’insegna del divertimento. Anche nel 2023, per il terzo anno consecutivo, Trenord ha incoraggiato i viaggiatori a partire in treno alla scoperta della Lombardia anche grazie a una nuova guida realizzata con LonelyPlanet.



Tutti i dettagli sugli itinerari dei “Treni della neve” sono disponibili sul sito Trenord, sulla pagina dedicata alle “Gite in Treno” https://www.trenord.it/giteintreno/.