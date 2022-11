Trenord, lavori a Gallarate: ecco le modifiche alla circolazione

Per lavori di potenziamento infrastrutturale a cura di RFI a Gallarate, nei weekend del 5-6 e 26-27 novembre, dalle ore 22.15 del sabato e per tutta la giornata di domenica, i treni non raggiungeranno la stazione. Subirà modifiche il servizio delle linee Milano-Arona/Domodossola, Milano-Varese/Porto Ceresio, S5 Varese-Milano-Treviglio, TILO S50 Malpensa-Bellinzona/Biasca, Milano-Gallarate-Luino, TILO S30 Gallarate-Luino-Cadenazzo.

I passeggeri possono consultare sul sito trenord.it e sull’App tutte le modifiche al servizio; di seguito alcuni dettagli.

Milano-Arona/Domodossola

In entrambe le direzioni, i treni circoleranno solo fra le stazioni di Milano Porta Garibaldi/Milano Centrale e Busto Arsizio FS e fra Domodossola/Arona e Somma Lombardo. Fra Somma Lombardo e Busto Arsizio FS il collegamento sarà garantito da bus sostitutivi.

Da Domodossola/Arona in direzione Somma Lombardo i treni partiranno con un anticipo di 35 minuti rispetto all’orario regolare; da Somma Lombardo in direzione Domodossola/Arona i treni partiranno con un posticipo di 35 minuti.

Milano Porta Garibaldi-Varese/Porto Ceresio

I treni circoleranno tra le stazioni di Milano Porta Garibaldi e Busto Arsizio FS e fra Albizzate e Porto Ceresio, con fermate straordinarie a Castronno e Gazzada Schianno M.. Busto Arsizio FS e Albizzate saranno collegati da bus sostitutivi.

Da Porto Ceresio in direzione Albizzate i treni partiranno con un anticipo di 40 minuti rispetto all’orario programmato; da Albizzate in direzione Porto Ceresio i treni partiranno con un posticipo di 40 minuti.

S5 Treviglio-Milano-Varese

I treni circoleranno solo fra Treviglio e Parabiago/Busto Arsizio FS; fra Busto Arsizio FS e Gallarate sarà istituito un servizio sostitutivo su bus.

TILO S50 Malpensa-Bellinzona/Biasca

I treni circoleranno fra le stazioni di Biasca/Bellinzona e Varese. Fra Varese e Malpensa T1 verranno istituiti autobus sostitutivi, che effettueranno fermata intermedia a Gallarate.

Milano Porta Garibaldi-Gallarate-Luino e TILO S30 Gallarate-Luino-Cadenazzo

I treni circoleranno fra le stazioni di Cadenazzo/Luino-Laveno Mombello e Ternate-Varano Borghi. Verrà istituito un servizio di autobus sostitutivi fra Ternate e Busto Arsizio FS/Gallarate.