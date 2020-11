Trenord e Mit: sperimentazione per i treni ad idrogeno in Lombardia

Trenord e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avviano insieme un progetto di sperimentazione con treni ad idrogeno sulle tratte ferroviarie lombarde non elettrificate. Ne ha dato notizia Giuseppe Catalano, coordinatore della struttura tecnica di missione dello stesso Ministero, intervenuto ieri ad un videoincontro organizzato da Confindustria Lombardia ed Assolombarda sul ruolo della regione nelle Global Value Chains (catene di valore globale). La sperimentazione con Trenord, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Giorno, è iniziata da un anno e mezzo. Treni green in quanto producono solo vapore acqueo, sulla scia di quanto già avviene in Germania. In Lombardia ci sono 399 chilometri di binari non elettrificati sui 2.929 totali in Italia. Il settore vede in Italia attiva anche Snam, che ha sottoscritto accordi con Fs e Alstom, la quale ha messo a punto il Coradia iLint, il primo treno a idrogeno al mondo.