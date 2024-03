Trenord: nel 2023 sono state assunte 254 persone. VIDEO

Trenord: nel 2023 sono state assunte 254 persone

Trenord muove l’occupazione in Lombardia: nel 2023 l’azienda ferroviaria regionale ha assunto 254 professionisti, portando l’organico a raggiungere 4720 persone, in crescita rispetto alle 4668 nel 2022. In un video pubblicato sui canali aziendali, Trenord spiega che 120 assunti sono Under 30. Sette le nazionalità rappresentate: oltre che dall’Italia, i nuovi colleghi provengono da Croazia, Colombia, Burkina Faso, Ecuador, Tagikistan e Bielorussia.

Al 31 dicembre 2023 in azienda erano presenti lavoratori di 25 nazionalità differenti. Il 74% delle persone è entrato in azienda per lavorare a bordo treno, come capotreno (36%) o macchinista e manovratore (38%). I restanti ingressi riguardano altre aree che completano le competenze dell’azienda, come Commerciale e Assistenza, IT, Data Management, Audit.

Il corso di Onboarding del nuovo personale Trenord

Dopo l’assunzione, tutti i nuovi dipendenti hanno seguito un percorso di Onboarding, proposto da Trenord con l’obiettivo di guidare le risorse a conoscere non solo la propria area operativa, ma anche le altre Direzioni e la progettualità aziendale, per un inserimento strutturato.