Trenord: nell’ultimo anno rinnovata la flotta sulle linee del bacino Pavese

Caravaggio, Donizetti e Colleoni conquistano il Pavese: da dicembre 2022, per tutto il 2023 e nei primi mesi del 2024 Trenord ha condotto un progressivo piano di rinnovo della flotta delle linee del territorio. In poco più di un anno, i nuovi treni dai colori bianco e verde sono giunti sempre più numerosi sulle direttrici ferroviarie che collegano Pavia a Milano, a Voghera e Alessandria, a Stradella. L’ultima tappa di questo percorso risale al 5 febbraio di quest’anno, quando due convogli Caravaggio hanno inaugurato il servizio sulla linea Milano-Mortara-Alessandria.

Nuovi treni in servizio nel Pavese: più comfort e puntualità

Grazie a questa operazione, i passeggeri del territorio oggi hanno a disposizione convogli più confortevoli – un miglioramento significativo rispetto alle vecchie littorine che ancora circolavano sulle linee non elettrificate – e soprattutto un servizio più regolare e puntuale.

Il primo ingresso dei nuovi treni nel Pavese è stato a dicembre 2022, con l’arrivo sulla linea Milano-Pavia-Voghera-Alessandria dei primi treni Caravaggio, convogli doppio piano ad alta capacità realizzati da Hitachi, destinati alle grandi dorsali di collegamento. Oggi tutte le corse giornaliere sulla linea sono effettuate con i nuovi convogli, e il beneficio si legge anche dai dati di puntualità: più dell’89% dei treni arriva a destinazione in orario. Il dato era dell’81,7% nel 2019.

A maggio 2023 hanno dato il benvenuto ai nuovi mezzi numerose linee del territorio: il treno a motore diesel-elettrico Colleoni sui collegamenti Pavia-Codogno e Cremona-Codogno, il monopiano elettrico Donizetti sulla Milano-Pavia-Stradella.

Con il passaggio all’orario estivo a giugno 2023 è aumentato il numero di nuovi convogli in servizio sul territorio; i Colleoni hanno iniziato a prestare servizio anche fra Pavia e Mortara e da settembre, dopo la chiusura di un cantiere estivo, sulla bretella Mortara-Vercelli.

Milano-Pavia-Stradella: addio alle vecchie “littorine”, sostituite da convogli di ultima generazione

Settembre ha segnato due traguardi significativi: il completamento del rinnovo della flotta della linea Milano-Pavia-Stradella che ha portato la puntualità a crescere Il secondo, legato all’arrivo dei Colleoni anche sulla Pavia-Torreberetti-Alessandria, è stato l’addio del territorio alle vecchie motrici Aln668, le vecchie “littorine”, che dopo oltre 40 anni di attività sono state destinate solo a servizi di riserva.

Grazie a questo rinnovamento, oggi la linea Milano-Pavia-Stradella registra una puntualità dell’85,7%, contro quella del 71% che si rilevava nel 2019.

Complementare a queste azioni è stata, a febbraio 2024, l’immissione in servizio di due convogli Caravaggio sulla linea Milano-Mortara-Alessandria, che non raggiunge Pavia, ma tocca diversi centri della provincia, come Vigevano e Mortara. Entro il mese di marzo un terzo nuovo treno ad alta capacità sarà indirizzato sul collegamento, aumentando il numero delle corse effettuate con convogli di ultima generazione.

Trenord, obiettivo 214 nuovi treni entro il 2025

Da febbraio, questa innovazione si è aggiunta anche alla tratta Milano-Mortara-Alessandria, dove attualmente i Caravaggio coprono 16 corse su 48, ovvero un terzo dell’offerta totale. Un numero destinato ad aumentare visto l’obiettivo di Trenord di portare a 214, entro il 2025, i nuovi convogli messi in funzione con il cospicuo investimento della Regione. Scopo del piano è quello di rendere più efficienti, più resilienti e più ecologici i trasporti ferroviari, soprattutto nelle aree dove era necessario un maggior ammodernamento dell’infrastruttura di trasporto. E i risultati sembrano comprovarlo.