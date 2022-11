Trenord, questionario FILT CGIL: qualità del servizio e interventi

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano. Come promesso la FILT CGIL lombarda ha dato il via ad un questionario sulla qualità del trasporto ferroviario di Trenord. “Il servizio regionale aumenta la frustrazione di chi lo prende – spiega Luca Stanzione segretario regionale Filt CGIL - una frustrazione che non va scaricata sui lavoratori e le lavoratrici. Non va alimentata la frustrazione dei cittadini che si scarica sui capi treno e sulle persone che rappresentano l'azienda su quei treni. Noi abbiamo bisogno di interventi seri da parte delle istituzioni soprattutto sulla sicurezza di chi viaggia. C'è chi critica pensando di incassare un risultato politico, e c'è chi difende pensando che sia difendibile l'indifendibile. Ed è per questo che con Federconsumatori, CGIL Lombardia e Udu abbiamo lanciato un questionario che prova a raccogliere le opinioni di chi utilizza il servizio ferroviario Regionale"

Il questionario si chiuderà a gennaio e ci permetterà di presentare una proposta di riforma del Servizio regionale ferroviario”, conclude Stanzione. Il questionario si rivolge a coloro che in Lombardia utilizzano il treno per spostarsi - con particolare attenzione a lavoratori e studenti. L'obiettivo è quello di capire le esigenze del trasporto ferroviario, così da presentare un documento prima delle elezioni regionali per la la riforma del servizio. Hanno promosso l'indagine: CGIL Lombardia, CGIL-FILT Lombardia, Federconsumatori Lombardia, UDU e Rete degli Studenti Medi. Ecco i quesiti: Utilizzi il servizio Trenord abitualmente? Per quale motivazione principale viaggi con il treno? (Studio, Lavoro, Affetti, Altro. Quanto frequentemente usi il treno? (Tutti i giorni lavorativi, Alcune volte a settimana). In quale fascia oraria è la tua partenza abituale? (mattina 6-9, mattina 9-13, pomeriggio 13-18, sera 18-20). In quale fascia oraria è il tuo ritorno abituale? (mattina 6-9, mattina 9-13, pomeriggio 13-18, sera 18-20). Dove ti rechi abitualmente? (Comuni limitrofi, Raggiungimento del capoluogo di provincia, Raggiungimento di Milano, Aereoporti). Quali mezzi utilizzi, oltre al treno? (Autobus o tram, Bicicletta, Auto, Treni di altre società, Metropolitana). Qual è la tua soddisfazione del servizio? (da 1 a 10). Quali sono le ragioni del tuo (eventuale) malcontento? (Ritardi, Soppressioni improvvise, Scioperi, Malfunzionamento carrozze, Mancanza di sicurezza sul treno o in stazione, Scarsa frequenza dei collegamenti, Scarsa pulizia, Costi eccessivi, Mancato rispetto delle regole anti contagio, Affollamento eccessivo, Problemi con la coincidenza, Il treno arriva troppo presto, Il treno arriva troppo tardi, Altro. Quali sono i punti di forza del servizio? (Affidabilità, Capillarità territoriale e frequenza, Sicurezza, Comodità delle carrozze, Economicità, Altro.