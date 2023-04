Trenord, Regione al 51%? Fontana: "Ne parlerò con Salvini"

L'ipotesi che la Regione Lombardia aumenti dal 50 al 51% la partecipazione a Trenord, controllata per tramite del Gruppo Fnm (e per metà da Trenitalia), "è un'intenzione che esporrò presto al ministro" dei Trasporti, Matteo Salvini, "per fargli capire che non è possibile andare avanti in questo rapporto anomalo che c'è tra noi e Trenitalia".

Il governatore: "Con il ministro dobbiamo confrontarci sul tema infrastrutture e questo sarà uno degli argomenti"

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, oggi a margine del convegno Fnm dal titolo "La Regione con te al centro. Dalla smart city alla senseable city" a Palazzo Lombardia. "Dal punto di vista degli investimenti il nostro socio non si muove niente e noi non possiamo continuare a sobbarcarci l'onere di tutto", ha aggiunto Fontana, precisando: "Con il ministro dobbiamo confrontarci sul tema infrastrutture e questo sarà uno degli argomenti".