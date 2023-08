Trenord, riattivata la linea S12 con otto corse Melegnano-Milano Bovisa

Riparte la linea S12: da oggi Trenord effettua otto corse fra Milano Bovisa e Melegnano. Sono il primo passo verso l’attivazione della nuova linea che prevedrà, dopo rilasci infrastrutturali, il collegamento fra Melegnano e Cormano/Cusano Milanino.

La giornata di lunedì 28 agosto vede anche un incremento delle corse su numerose direttrici, in vista della ripresa di settembre. Aumentano i collegamenti sulle linee S8 Milano-Carnate-Lecco, Milano-Erba, Brescia-Parma, Milano-Novara Nord, Laveno-Varese-Saronno-Milano e sulla S9 Saronno-Seregno-Albairate nei festivi. Grazie a questo potenziamento, Trenord arriverà a garantire un’offerta complessiva di 2.222 corse a partire da lunedì 11 settembre. Gli orari aggiornati sono disponibili su sito trenord.it e sull’App.

Di seguito le principali novità.

Linea S12 Cormano/Cusano M. – Melegnano

Da oggi circolano fra Milano Bovisa e Melegnano otto corse, in vista dell’attivazione del servizio completo della linea S12 che prevedrà il collegamento fra Melegnano con Cormano/Cusano Milanino.

Le corse circolano con i seguenti orari:

24291 Milano Bovisa 6.21-Melegnano 7.07 24293 Milano Bovisa 9.21-Melegnano 10.07 24295 Milano Bovisa 13.21-Melegnano 14.07 24297 Milano Bovisa 16.21-Melegnano 17.07 24292 Melegnano 7.53-Milano Bovisa 8.39 24294 Melegnano 10.53-Milano Bovisa 11.39 24296 Melegnano 14.53-Milano Bovisa 15.39 24298 Melegnano 17.53-Milano Bovisa 18.39

Linea S8 Lecco-Carnate-Milano

Grazie all’introduzione di quattro corse fra Milano e Lecco, la linea arriva a garantire una corsa ogni 30 minuti per direzione. Le nuove corse circolano con i seguenti orari:

24834 Milano Porta Garibaldi 10.22-Lecco 11.24 24838 Milano Porta Garibaldi 11.22-Lecco 12.24 24843 Lecco 11.36-Milano Porta Garibaldi 12.38 24847 Lecco 12.36-Milano Porta Garibaldi 13.38

Linea S9 Saronno-Seregno-Albairate

Da oggi torna regolare il servizio sulla linea, al termine dei lavori infrastrutturali che a partire dal 25 giugno hanno comportato variazioni della circolazione.

La linea vedrà inoltre il raddoppio dell’offerta nei giorni festivi: fra Saronno e Albairate circolerà un treno ogni 30 minuti per direzione. In precedenza, era effettuata una corsa ogni ora.

Linea Brescia-Piadena-Parma

Il servizio è stato potenziato per offrire una corsa ogni ora per direzione nei giorni feriali. Questo risultato è stato ottenuto con l’aggiunta di sette corse al giorno.

Linea S13 Pavia-Milano Passante-Milano Bovisa

Da oggi viene potenziato il servizio per garantire nell’orario serale una corsa ogni 30 minuti per direzione. In particolare, sono state introdotte due nuove corse, che circoleranno tutti i giorni:

24377 Milano Bovisa 21.55-Pavia 22.51 24384 Pavia 23.09-Milano Bovisa 00.05

Linea Milano-Saronno-Novara

Sulla linea sono state introdotte due corse, che circoleranno nei giorni feriali, escluso il sabato:

2263 Milano Cadorna 17.17-Novara Nord 18.25 2284 Novara Nord 21.11-Milano Cadorna 22.14

Linea Milano-Seveso-Asso

Potenziato il servizio per offrire un collegamento ogni 30 minuti nelle fasce orarie 6.9 e dalle 12 alle 21 fra Milano Cadorna ed Erba. Nei giorni feriali, escluso il sabato, vengono effettuate le corse

2655 Milano Cadorna 15.39-Erba 16.44 2666 Erba 17.16-Milano Cadorna 18.23

La corsa 657 Milano Cadorna 16.09-Erba 17.14 circola fino ad Asso, dove arriverà alle ore 17.31. La corsa 668 Erba 17.46-Milano Cadorna 18.53 ha origine da Asso alle ore 17.33. La corsa 3672 Asso 18.33-Milano Cadorna 19.53, che fino ad oggi circolava solo nei festivi, viene effettuata tutti i giorni con il nuovo numero 672. La corsa 676 Asso 19.03-Milano Cadorna 20.23, che fino ad oggi circolava tutti i giorni, viaggia solo nei giorni feriali escluso il sabato con il numero 2676.

Non viene più effettuata la corsa 1666 Asso 17.03-Milano Cadorna 18.23.

Linee Laveno Nord-Varese Nord-Saronno-Milano Cadorna

Da oggi sono previste modifiche al servizio di alcune corse.

Circola tutti i giorni il nuovo treno 10009 Milano Cadorna 5.39-Varese N. 6.40; la corsa 10015 Milano Cadorna 7.09-Varese FN 8.10, che fino ad oggi veniva effettuata tutti i giorni, circola nei giorni feriali con nuovo numero 1015 e prolunga il servizio a Varese Casbeno.

Ulteriori modifiche sono disponibili consultando l’orario su trenord.it e sull’App.