Trenord, verso i biglietti ferroviari a validità giornaliera

Via libera dalla Giunta regionale per l’iter di approvazione della proposta di modifica del Regolamento Regionale 10 giugno 2014 “Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)”.

Trenord, Terzi: "L'attuale sistema è anacronistico"

“L’attuale sistema è di per sé anacronistico perché i sistemi digitali introdotti da Trenord consentono già di acquistare il biglietto in qualsiasi momento e l’introduzione della validità giornaliera e l’eliminazione della possibilità di utilizzo di un titolo di viaggio senza scadenza andranno ad uniformare il sistema e, soprattutto, a contrastare il fenomeno dell'evasione tariffaria - commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi -. L'introduzione della nuova modalità era già stata effettuata sulle linee transfrontaliere da parte Trenord al cambio orario di dicembre 2021, effettuando così un test per verificare l'impatto sulla clientela ed eventuali situazioni problematiche. A fine marzo sono stati raccolti i risultati del test che documentano come a fronte di oltre 54.000 titoli venduti in quasi 4 mesi sono state ricevute solo 5 richieste di rimborso. Insomma, con questa modifica al regolamento si compie un altro passo importante che va nella direzione di un miglioramento dell'offerta dei servizi e della sicurezza delle persone a bordo dei mezzi”.

Trenord, entro dicembre operative le nuove modalità

“Trenord sta portando avanti gli sviluppi e gli aggiornamenti tecnologici che permetteranno la piena operatività dei nuovi biglietti – conclude l’assessore Terzi -. Entro il mese di dicembre tutti i canali di vendita saranno in grado di operare nella nuova modalità così”. Infine, come previsto dalla norma, Trenord dovrà accompagnare l’introduzione dei biglietti a validità giornaliera con un’idonea e preventiva campagna di comunicazione agli utenti.