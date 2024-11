Trentin (Siram Veolia): "Le città possono coinvolgere il maggior numero di persone in un movimento collettivo per un futuro più sostenibile"

Emanuela Trentin, Amministratore Delegato di Siram Veolia, è stata ospite alla XXIV Edizione di Italia Direzione Nord svoltasi lo scorso 25 novembre presso Triennale Milano; in particolare, Trentin è intervenuta all'interno del panel "C40: Il futuro delle città passa dall'ambiente".

Il suo discorso esplora come le città possano diventare motori della transizione ecologica attraverso la mobilitazione dei cittadini: parte dalla seconda edizione del "Barometro della sostenibilità", una ricerca globale che evidenzia come in Italia oltre il 95% delle persone sia consapevole delle problematiche ambientali, e di queste, il 73% si sente vulnerabile e chiede azioni concrete. Interessante è anche il dato che otto italiani su dieci sarebbero disposti a pagare un prezzo maggiore per un'energia più sostenibile e che nove italiani su dieci riconoscono che la sostenibilità è una responsabilità collettiva.

La digitalizzazione come collante all'interno della transizione ecologica

Trentin sottolinea come le città, in quanto luoghi di aggregazione e collettività, possano svolgere un ruolo cruciale in questa mobilitazione. Le città offrono l'opportunità di coinvolgere il maggior numero di persone in un movimento collettivo per un futuro più sostenibile. Le tecnologie, come quelle rinnovabili e digitali, sono essenziali per ottimizzare l'uso energetico. Trentin fa riferimento a come, tramite l'uso dell'intelligenza artificiale e tecnologie rinnovabili, è possibile migliorare l'efficienza energetica e ridurre i consumi, anche grazie a soluzioni locali di autoconsumo. In particolare, cita un algoritmo sviluppato dalla sua azienda che ha portato a una riduzione dei consumi energetici tra il 5% e il 15% in 52 impianti. Infine, sottolinea che la digitalizzazione è un collante fondamentale per integrare tecnologie e persone in questo processo di transizione ecologica.

Italia Direzione Nord

Oltre 100 relatori tra cui ministri, viceministri, sottosegretari, governatori, assessori regionali e comunali, vertici aziendali, mondo accademico e terzo settore sono stati protagonisti lunedì 25 novembre presso Triennale Milano di Italia Direzione Nord, la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata insieme a Inrete.

Italia, cosa dai al mondo? è stato il titolo di questa XXIV edizione che è coincisa con la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne e per questo sono stati dedicati numerosi panel e interventi a La libertà delle donne. La manifestazione, che gode del patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia, del Comune di Milano, di Assolombarda, di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza e di Confartigianato Lombardia, vanta il contributo di Fondazione Cariplo, Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, e Compagnia delle Opere.