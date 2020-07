Trentino Digitale: si dimette il presidente Roberto Soj



Il presidente di Trentino Digitale, Roberto Soj, ha comunicato alla Giunta provinciale di Trento la propria decisione di rimettere il mandato. Si tratta - si legge in una nota della Provincia - "di un atto conseguente ad una vicenda giudiziaria attinente l'attivita' svolta dal professionista alcuni anni fa, in un contesto lavorativo privato, esterno al Trentino".



"Prendiamo atto con dispiacere di questa circostanza - ha commentato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti - e se da un lato le regole impongono di assicurare all'amministrazione ed alle sue societa' il massimo delle garanzie di trasparenza, dall'altro va sottolineata la correttezza del gesto del presidente Soj al quale va il nostro ringraziamento, unito all'augurio che riesca al piu' presto a chiarire la sua posizione processuale".

Il consigliere del Partito democratico del Trentino, Luca Zeni, ha depositato un’interrogazione nella quale chiede se Soj, avesse "comunicato la sua posizione giuridica, come imposto dalla normativa, quindi pare con un rinvio a giudizio già subito ed un procedimento contabile che pare avesse già accertato responsabilità in capo alle società nelle quali Soj era coinvolto". In caso di risposta affermativa, Zeni chiede "per quale motivo la Giunta lo avesse comunque nominato":