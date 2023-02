Tribunale Brevetti a Milano? Sala: "Questione è politica"

Il tribunale dei brevetti a Milano? La speranza c'è, ma ancora non si sa come andrà a finire. Beppe Sala per ora crede nella vittoria di Milano, ma la questione, come fa sapere, è in primis politica. "Sulla possibilità di una terza sede del Tribunale dei brevetti europeo nel capoluogo lombardo "certamente ci speriamo" - ha fatto sapere il sindaco - ma a questo punto "è molto più una questione politica. Non ho sentito il ministro degli Esteri Antonio Tajani - ha aggiunto - però ovviamente ci speriamo. Qui il tema è se arriva la terza sede e come arriva, perché ovviamente ci sarà anche un tentativo da parte delle altre due sedi di tenersi una parte delle competenze. Spero che il nostro governo dia una mano, sono certo che stanno facendo il possibile".